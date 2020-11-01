Ликвидация Окружного админсуда Киева мало что изменит, - Малюська

Министр юстиции считает, что непродуманная ликвидация суда может привести к негативным последствиям

Министр юстиции считает, что непродуманная ликвидация суда может привести к негативным последствиям

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Возможные негативные последствия от такой процедуры министр очертил в интервью Радио Свобода, пишет RegioNews.

В частности Малюська сказал, что положительных последствий от ликвидации суда вряд ли следует ожидать:

Наоборот, она иногда может привести к каких-либо негативных последствий, если не будет продуманной. Другое дело – если будет принято решение передать юрисдикцию части споров, которые решает ОАСК, другому суду. Или даже чуть ли не все. Или объединить ОАСК с другим судом. Такого рода сценарии нанесут меньше вреда, чем простая и элементарная ликвидация ОАСК. Потому что, если мы ликвидируем ОАСК, то это означает, что весь массив споров, а они очень много споров рассматривают, должен рассмотреть кто-то другой. Вопрос: кто? За какие ресурсы?" – подчеркнул Малюська.

Министр также рассказал, что в ситуации с ОАСК мало кто сомневается в профессиональности судей, однако есть претензии к их этике и добропорядочности:

Судьи профессиональные и знают законодательство очень и очень неплохо. Сомневаются в добропорядочности и в этических стандартах. Это ключевое", – отметил Малюська.

Напомним, петиция к Зеленскому с требованием подать в Верховную Раду проект закона о ликвидации Окружного административного суда города Киева набрала необходимые 25 тысяч голосов.

В свою очередь Владимир Зеленский поручил начать консультации с Высшим советом правосудия для выработки прозрачной и корректной процедуры, которая позволила бы решить вопрос ОАСК и снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации".