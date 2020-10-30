КСУ продовжить розгляд "мовного закону"

Пленарне засідання заплановано на 3 листопада

Пленарне засідання заплановано на 3 листопада

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Конституційний суд на наступному тижні продовжить розгляд конституційності закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це йдеться в повідомленні на сайті КСУ, інформує RegioNews.

Початок засідання о 10:00 і розгляд цього питання стоїть першим у порядку денному 3 листопада.

Також наступного тижня КСУ серед іншого продовжить розгляд клопотання про трактування преамбули Конституції України в частині "забезпечення гідних умов життя", а також вирішить питання про розгляд позову щодо статей Кримінального та Кримінально-процесуального кодексу щодо спецконфіскації.

Нагадаємо, Конституційний Суд збирається провести термінове засідання 2 листопада. Подробиці і порядок денний засідання поки невідомі.