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31 октября 2020, 12:02 8

Скандальные решения КСУ: Зеленский готов к "суперрадикальным мерам"

31 октября 2020, 12:02 8
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В Раде ожидают не менее 10 законопроектов для урегулирования ситуации
Фото: из открытых источников
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На следующей неделе Верховная Рада большую часть времени посвятит перезапуску Конституционного Суда Украины.

Об этом в эфире телеканала "Украина24" рассказал депутат от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский, передает RegioNews.

По его словам, в понедельник профильный комитет парламента должен получить не менее 10 проектов закона относительно оптимального разрешения ситуации вокруг скандальных решений Конституционного суда.

Нардеп также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский в этом вопросе готов к "суперрадикальным мерам".

Думаю, до понедельника мы будем иметь не менее 10 проектов от разных политических сил с различными концепциями решения этого вопроса. Я убежден, что Рада на следующей неделе большую часть времени посвятит именно этому вопросу, чтобы исправить решение КСУ", - сказал Монастырский.

Он отметил, что в профильном комитете также уже работают над разработкой соответствующего закона.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Впоследствии у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.

30 октября стало известно, что председатель Конституционного суда Тупицкого вызвали на допрос в ГБР, встреча запланирована на 2 ноября.

суд Слуга народа Верховная Рада Конституционный суд декларации КСУ депутаты
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