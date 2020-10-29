У Мін'юсті прогнозують, що робота НАЗК відновиться за кілька місяців

Зараз у міністерства є конкретне бачення того, як відновити роботу системи е-декларування

Зараз у міністерства є конкретне бачення того, як відновити роботу системи е-декларування

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Відновити повноцінне функціонування Національного агентства з запобігання корупції та системи електронного декларування можна за декілька місяців. Для цього необхідно забрати в НАЗК повноваження щодо контролю суддів.

Як передає RegioNews, таку заяву в інтерв'ю "НВ" зробив міністр юстиції Денис Малюська.

За словами Малюськи, зараз у міністерства є конкретне бачення того, як відновити роботу системи е-декларування у тому вигляді, в якому вона працювала до рішення Конституційного суду. Перший крок - прибрати на законодавчому рівні повноваження НАЗК щодо суддів.

"Тоді НАЗК повноцінно функціонуватиме, виконуючи свої обов’язки щодо всіх інших (а чиновників набагато більше, ніж суддів). Набрання чинності цим законом дозволить розблокувати роботу НАЗК і відкрити доступ до реєстру декларацій", - пояснив він.

Також в міністерстві хочуть створити окремий орган в судовій системі, який би контролював суддів для запобігання корупції.

"У кілька місяців (створення такого органу - ред.) не вкладеться. А щодо всіх інших чиновників, включаючи топ-посадовців Кабміну чи Верховної ради, - це можна зробити за кілька місяців", - наголосив Малюська.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.

Водночас в Офісі президента не виключають заміну суддів Конституційного суду України через скандальні рішення щодо декларування.

Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради національної безпеки і оборони заявив, що, попри рішення Конституційного суду, система електронного декларування в Україні буде працювати.