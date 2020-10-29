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29 жовтня 2020, 19:50 2

Зеленський запропонував прийняти закон про доброчесне судочинство

29 жовтня 2020, 19:50 2
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Фото з відкритих джерел
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Зеленський на засіданні РНБО запропонував Раді прийняти новий закон про "відновлення доброчесності конституційного судочинства"

Про це пише RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як повідомила прессекретар глави держави Юлія Мендель, президент запропонував невідкладно зареєструвати у Верховній Раді законопроект про відновлення доброчесності конституційного судочинства в країні після того, як учасники засідання РНБО погодилися, що останнє рішення Конституційного суду несе загрозу національній безпеці.

Завершено термінове засідання РНБО.... Головне, що на засіданні учасники погодилися, що останні рішення Конституційного суду щодо антикорупційної архітектури України несуть загрозу національній безпеці. Президент запропонував невідкладно зареєструвати законопроект у Верховній Раді, де передбачається відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні", - зазначила Мендель.

Також вона повідомила, що в терміновому порядку зібрано засідання Кабінету міністрів України в Офісі президента, яке починається в даний час.

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