ВАКС розглядає 17 справ за статтями, які скасував КСУ
Вищий антикорупційний суд розглядає 17 справ за статтею про недостовірне декларування, яку Конституційний суд визнав неконституційною.
Про це інформує пресслужба суду, передає RegioNews.
За даними ВАКС, в усіх цих провадженнях підозрюваним інкримінують статтю 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).
У провадженні колегій суддів ВАКС перебуває 17 кримінальних справ за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України. Так, за 13 справами вказана стаття є єдиною, що інкримінується, ще у 4 - пред'явлено обвинувачення за ст. 366-1 КК України в сукупності з іншими статтями цього ж Кодексу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, "Система електронного декларування буде працювати": Зеленський прокоментував кризу з КСУ.