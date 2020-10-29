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29 жовтня 2020, 17:59 4

ВАКС розглядає 17 справ за статтями, які скасував КСУ

29 жовтня 2020, 17:59 4
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Підозрюваним інкримінують декларування недостовірної інформації
Підозрюваним інкримінують декларування недостовірної інформації
Фото: flickr
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Вищий антикорупційний суд розглядає 17 справ за статтею про недостовірне декларування, яку Конституційний суд визнав неконституційною.

Про це інформує пресслужба суду, передає RegioNews.

За даними ВАКС, в усіх цих провадженнях підозрюваним інкримінують статтю 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

У провадженні колегій суддів ВАКС перебуває 17 кримінальних справ за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України. Так, за 13 справами вказана стаття є єдиною, що інкримінується, ще у 4 - пред'явлено обвинувачення за ст. 366-1 КК України в сукупності з іншими статтями цього ж Кодексу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "Система електронного декларування буде працювати": Зеленський прокоментував кризу з КСУ.

ВАКС декларацїї суд корупція чиновники КСУ
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