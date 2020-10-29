ВАКС розглядає 17 справ за статтями, які скасував КСУ

Про це інформує пресслужба суду, передає RegioNews.

За даними ВАКС, в усіх цих провадженнях підозрюваним інкримінують статтю 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

У провадженні колегій суддів ВАКС перебуває 17 кримінальних справ за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України. Так, за 13 справами вказана стаття є єдиною, що інкримінується, ще у 4 - пред'явлено обвинувачення за ст. 366-1 КК України в сукупності з іншими статтями цього ж Кодексу", - йдеться в повідомленні.