Українським чиновникам дозволили перейти на гнучкий графік роботи

Це можна зробити з дозволу безпосереднього керівника державного службовця

Це можна зробити з дозволу безпосереднього керівника державного службовця

Фото: flickr

Національне агентство України з питань державної служби видало наказ, який передбачає можливість гнучкого графіка роботи для державних службовців.

Відповідне рішення оприлюднене на сайті відомства, передає RegioNews.

Наказом передбачено, що з ініціативи державного службовця і за згодою його безпосереднього керівника може встановлюватися гнучкий режим робочого часу, незалежно від визначеного правилами внутрішнього службового розпорядку режиму роботи державного органу”, - йдеться в повідомленні.

За даними НАДС, такий режим встановлюється на визначений строк або безстроково з урахуванням необхідності дотримання норми робочого часу, яка передбачена Законом України "Про державну службу", або тривалості встановленого для чиновника неповного робочого дня/тижня.

Гнучкий режим робочого часу чиновника встановлюється наказом керівника державної служби в державному органі.

Нагадаємо, у МОЗ просять роботодавців перевести співробітників на віддалений режим.