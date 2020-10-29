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29 жовтня 2020, 18:43 1

Українським чиновникам дозволили перейти на гнучкий графік роботи

29 жовтня 2020, 18:43 1
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Це можна зробити з дозволу безпосереднього керівника державного службовця
Це можна зробити з дозволу безпосереднього керівника державного службовця
Фото: flickr
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Національне агентство України з питань державної служби видало наказ, який передбачає можливість гнучкого графіка роботи для державних службовців.

Відповідне рішення оприлюднене на сайті відомства, передає RegioNews.

Наказом передбачено, що з ініціативи державного службовця і за згодою його безпосереднього керівника може встановлюватися гнучкий режим робочого часу, незалежно від визначеного правилами внутрішнього службового розпорядку режиму роботи державного органу”, - йдеться в повідомленні.

За даними НАДС, такий режим встановлюється на визначений строк або безстроково з урахуванням необхідності дотримання норми робочого часу, яка передбачена Законом України "Про державну службу", або тривалості встановленого для чиновника неповного робочого дня/тижня.

Гнучкий режим робочого часу чиновника встановлюється наказом керівника державної служби в державному органі.

Нагадаємо, у МОЗ просять роботодавців перевести співробітників на віддалений режим.

держслужбовці чиновники робота Трудовий кодекс закон
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