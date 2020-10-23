В Україні буде створено п'ять медичних містечок - Зеленський

Вартість першої черги будівництва становить 5,9 млрд гривень

Вартість першої черги будівництва становить 5,9 млрд гривень

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Донецької області анонсував створення п'яти медичних містечок.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

У ході візиту Зеленському представили план будівництва обласної багатопрофільної лікарні у Краматорську, яка стане флагманським медичним проектом з будівництва п'яти медичних містечок по всій Україні.

Така медустанова зможе забезпечити якісною високоспеціалізованою медичною допомогою понад 2,5 млн мешканців Донецької, Луганської та Харківської областей”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що вартість першої черги будівництва становить 5,9 млрд гривень, загальний кошторис оцінили у 8 млрд гривень. Почати спорудження планують у першому кварталі 2021 року.

У нас є завдання - зробити п'ять медичних містечок по Україні. Ми їх зробимо", - сказав Зеленський.

Він також звернув увагу на необхідність пошуку позабюджетних шляхів фінансування будівництва всього містечка.

Нагадаємо, стало відомо, у скільки обійдеться опитування Зеленського 25 жовтня.