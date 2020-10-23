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23 октября 2020, 14:30 5

В Украине будет создано пять медицинских городков - Зеленский

23 октября 2020, 14:30 5
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Стоимость первой очереди строительства составляет 5,9 млрд гривен
Стоимость первой очереди строительства составляет 5,9 млрд гривен
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Донецкую область анонсировал создание пяти медицинских городков.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

В ходе визита Зеленскому представили план строительства областной многопрофильной больницы в Краматорске, которая станет флагманским медицинским проектом по строительству пяти медицинских городков по всей Украине.

Такое медучреждение сможет обеспечить качественной высокоспециализированной медицинской помощью более 2,5 млн жителей Донецкой, Луганской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.

Известно, что стоимость первой очереди строительства составляет 5,9 млрд гривен, общую смету оценили в 8 млрд гривен. Начать строительство планируют в первом квартале 2021 года.

У нас есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине. Мы их сделаем", - сказал Зеленский.

Он также обратил внимание на необходимость поиска внебюджетных путей финансирования строительства всего городка.

Напомним, стало известно, во сколько обойдется опрос Зеленского 25 октября.

Донецкая область Владимир Зеленский больницы строительство визит
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