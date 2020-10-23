В Украине будет создано пять медицинских городков - Зеленский

Стоимость первой очереди строительства составляет 5,9 млрд гривен

Стоимость первой очереди строительства составляет 5,9 млрд гривен

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Донецкую область анонсировал создание пяти медицинских городков.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

В ходе визита Зеленскому представили план строительства областной многопрофильной больницы в Краматорске, которая станет флагманским медицинским проектом по строительству пяти медицинских городков по всей Украине.

Такое медучреждение сможет обеспечить качественной высокоспециализированной медицинской помощью более 2,5 млн жителей Донецкой, Луганской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.

Известно, что стоимость первой очереди строительства составляет 5,9 млрд гривен, общую смету оценили в 8 млрд гривен. Начать строительство планируют в первом квартале 2021 года.

У нас есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине. Мы их сделаем", - сказал Зеленский.

Он также обратил внимание на необходимость поиска внебюджетных путей финансирования строительства всего городка.

Напомним, стало известно, во сколько обойдется опрос Зеленского 25 октября.