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Результати "всенародного опитування" можуть стати підставою для зміни законодавства - президент
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23 жовтня 2020, 09:06 2

Результати "всенародного опитування" можуть стати підставою для зміни законодавства - президент

23 жовтня 2020, 09:06 2
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Зеленський хоче "відчути народ"
Зеленський хоче "відчути народ"
Фото: з відкритих джерел
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Всенародне опитування ініційоване президентом Володимиром Зеленським дозволить дізнатися думку якомога більшої кількості населення, що може бути підставою для зміни законодавства України.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Мене дуже цікавить і для мене важлива думка людей. Тому що народовладдя - це те, що я обіцяв у своїй передвиборчій програмі. Готовий до другого читання проект закону про референдум. Тому такі питання для мене дуже важливі особисто. Я хочу відчути народ. Я зрозумію відповідь народу і буду говорити з депутатами і пропонувати такі позиції", - сказав Зеленський.

Він звернув увагу, що таке опитування, на відміну від соціологічного, дозволить дізнатися думку якомога більшої кількості населення.

Що таке соціологічне опитування? Це - вибірка... Президент робить серйозний екзит-пол. Я хочу отримати результати, відповіді від мільйонів людей, а вибірка - це дві тисячі осіб", - зауважив Зеленський.

Президент навів приклад, що ствердна відповідь більшості українців на питання про легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у тяжкохворих може стати головним аргументом для народних депутатів проголосувати за відповідні зміни до законодавства.

Раніше повідомлялося, що на Зеленського подали в суд через опитування на виборах.

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