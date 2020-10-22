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22 жовтня 2020, 20:50 3

Зеленський пообіцяв відмовитися від президентської пенсії

22 жовтня 2020, 20:50 3
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Президент прокоментував слова прем'єра Шмигаля про труднощі з виплатами пенсій
Президент прокоментував слова прем'єра Шмигаля про труднощі з виплатами пенсій
Фото: скрін відео
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Президент Володимир Зеленський готовий відмовитися від президентської пенсії, якщо в Україні будуть проблеми з виплатою пенсій громадянам.

Про це він заявив в інтерв'ю українським телеканалам, коментуючи слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про можливі труднощі з виплатою пенсій через 15 років, пише RegioNews.

Я відмовлюся від президентської пенсії. Якщо людям, вибачте, нічого їсти, навіщо мені такі пенсії", - запевнив Зеленський.

Президент пояснив, що прем'єр-міністр мав на увазі потенційні проблеми через відтік молоді з України.

Молодь в тій ситуації, в якій перебуває Україна, виїжджає. Старіє в цілому країна. Що станеться, якщо тут не буде підприємців, нікому буде платити податки? І тому він говорить: "якщо не буде підприємств, не буде нормальних, ліберальних, лояльних умов, включаючи вільні економічні зони, якщо цього не буде, хто буде платити податки? Нікому буде - не буде пенсій", - пояснив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що не виключає кадрові зміни в Кабміні.

Зеленський розповів, як держава буде передавати землю громадам.

Володимир Зеленський президент пенсія Деніс Шмигаль пенсіонери
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