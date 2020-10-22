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22 жовтня 2020, 16:31 6

"Слуга народу" Богуцька агітувала за кандидата від партії "За Майбутнє"

22 жовтня 2020, 16:31 6
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Нардеп Ліза Богуцька щотижня потрапляє в скандальні ситуації
Нардеп Ліза Богуцька щотижня потрапляє в скандальні ситуації
Фото: Facebook
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Нардеп від пропрезидентської фракції Єлизавета Богуцька опублікувала хвалебний пост на адресу мера Вишгорода Олексія Момота, який планує бути переобраним знову за підтримки партії «За Майбутнє».

Свій пост Ліза Богуцька розмістила в соцмережі Facebook, повідомляє RegioNews.

У своєму пості Богуцька насамперед нагадала, що не є членом партії "Слуга народу", а входить тільки у фракцію, в яку потрапила за списком.

Далі нардеп впевнено заявила, що жодна партія не робить ставку на чесність і професіоналізм, тому й голосувати не буде за мера і команду, яку готувала її партія ("Слуга народу" - ред.).

Я живу в Вишгороді. Голосувати буду, відповідно тут. І що найцікавіше - не за тих мера і команду, яку в якості кандидатів готували штаб, куратор і депутат-мажоритарник Київської області від нашої партії", - розповіла нардеп.

Далі Ліза Богуцька буквально розсипався компліментами на адресу нинішнього мера Вишгорода Олексія Момота, заявивши. що буде голосувати за нього, бо після виборів Богуцька вірить у можливість реалізації її з Момотом "прекрасних ідей".

За публічну агітацію проти рідної партії Богуцьку вже засудили деякі з колег.

На носі місцеві вибори. Залишилось 2 дні "до". І тепер я можу з упевненістю сказати, що ні одна партія не робила...

Опубліковано Liza Bogutskaya Четвер, 22 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, минулого тижня Єлизавета Богуцька різко розкритикувала свого колегу Олександра Качура, який запропонував закупити Україні російську вакцину від коронавіруса, назвавши його "тупим черевиком".

У відповідь нардеп Качура повідомив, що подасть до суду на Богуцьку за слова про "тупий черевик".

Зрештою ситуацію вирішили зам'яти: Качура передумав подавати в суд, а Богуцька публічно вибачилася перед Качурою за "тупий черевик".

Слуга народа мер нардеп агітація Вишгород За майбутнє Ліза Богуцька
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