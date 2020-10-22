Мер Черкас Бондаренко разом з поплічниками напав на трьох дівчат у центрі Черкас

Надзвичайна ситуація сталася в центрі Черкас опівдні 20 жовтня

Надзвичайна ситуація сталася в центрі Черкас опівдні 20 жовтня

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews.

Очільника міста супроводжували заступник голови Черкаської облради Михайло Мушиєк, екс-заступник мера Черкас Геннадій Шевченко та ще кілька чоловіків.

Дівчата роздавали охочим черговий номер газети "Черкаська варта" (видавець ГО "Товариство новітніх політичних в’язнів України”). Раптом біля них зупинився чорний "Мерседес”, за кермом якого перебував Анатолій Бондаренко. Дівчат оточили кілька чоловіків. З боку чоловіків прозвучали образи, дівчат смикали за руки. Геннадій Шевченко відібрав телефон в однієї з дівчат та почав без дозволу вивчати контакти власниці.

Через хвилину до місця події підійшла Ольга Чепурна. Саме від неї дівчата отримали "Черкаську варту” для розповсюдження. Коли оточення Бондаренка це зрозуміло, то Ольгу почали смикати за руки й намагалися навіть поставити на коліна. При цьому слід звернути особливу увагу, що Ольга Чепурна – на 7-му місяці вагітності, і нападники (серед яких особливою завзятістю виділявся Геннадій Шевченко) – добре бачили її живіт. Всі троє дівчат – в сльози…

Пряма мова мера Черкас Анатолія Бондаренка: "Двоє дітей, 16-ти та 17-ти років, роздавали неправдиві відомості про мене, як про міського голову. Про мою дружину, про працівників міськвиконкому… Викликали поліцію. Знайшли замовника. Замовник – така собі Оля вагітна. В телефоні однієї з дітей – номер кандидатки від "Слуг народу”…Газета "Черкаська варта”, видавець "Товариство новітніх політв’язнів України”. Ну, я думаю, що в Черкасах про таку організацію не чули ніхто. Її не існує. І я думаю, що наша доблесна партія влади зареєструвала її швидко перед виборами…”

Розповідає Ольга Чепурна: "Вибігаю на дорогу. Шевченко наздоганяє мене, починає тягати за руки й хоче, щоб я опустилася на коліна. До нас підбігли перехожі. Я, чесно кажучи, сильно перелякалася. Живіт ніби скам’янів…Плачу. І в такому стані йду до Будинку торгівлі. Шевченко у супроводі якогось чоловіка наздоганяє. Починає кричати: "Люди, дивіться, вона – шахрайка!” Потім Шевченко нахилився й сказав, що зараз приїде поліція, і мені "піз..ц". Після цього перехожі прогнали Шевченка від мене. Стою біля будинку торгівлі, намагаюся прийти до тями…”

Пізніше викликані Бондаренком працівники Нацполіції відвезли Ольгу Чепурну, Анастасію Д’яконову та Владиславу Капелюшну у Соснівський райвідділ Нацполіції. Там дівчат протримали близько 4 годин. Після того, як до райвідділу прийшов адвокат, з усіх взяли пояснення та відпустили.

По суті влаштованої в центрі міста Бондаренком та його поплічниками колотнечі можна сказати наступне:

а) "не існуюче”, на думку Бондаренка, ГО "Товариство новітніх політичних в’язнів України”, яке відповідає за випуск "Черкаської варти”, засноване…15 років тому. Дата заснування організації – 13 жовтня 2005 року. Одним із засновників Товариства, до слова, був покійний черкащанин Руслан Зайченко;

б) у номері газети – виключно передруки з черкаських Інтернет-ресурсів "Про все”, "Нова Доба”, Крапива та Провінція;

в) чи звертався Бондаренко до суду з метою визначити, що в цих статтях є "неправдива інформація” про нього, дружину та працівників міської ради? Чи в даному випадку визначив чи самостійно, на "глазок”, не читаючи, бо він сам собі суд?

д) газета "Черкаська варта” - офіційно зареєстрована. Адреса видання: 01034, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Володимирська, буд. 42, А-А; ЄДРПОУ: 33887973.

Відомо, що вже сьогодні Ольга Чепурна мала намір подати в правоохоронні органи заяву проти мера Черкас Бондаренка та інших учасників насильницьких дій відносно неї в центрі Черкас 20 жовтня.

Нагадаємо, суд не задовольнив позов мера Черкас Бондаренка до президента Зеленського, раніше президент назвав мера Черкас бандитом.