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22 октября 2020, 16:31 4

"Слуга народу" Богуцкая агитировала за кандидата от партии "За Майбутне"

22 октября 2020, 16:31 4
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Нардеп Лиза Богуцкая еженедельно попадает в скандальные ситуации
Фото: Facebook
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Нардеп от пропрезидентской фракции Елизавета Богуцкая опубликовала хвалебный пост в адрес мэра Вышгорода Алексея Момота, который планирует быть вновь переизбранным при поддержке партии «За Майбутне».

Свой пост Лиза Богуцкая разместила в соцсети Facebook, сообщает RegioNews.

В своем посте Богуцкая прежде всего напомнила, что не является членом партии "Слуга народа", а входит только во фракцию, в которую попала по списку.

Далее нардеп уверенно заявила, что ни одна партия не делает ставку на честность и профессионализм, поэтому и голосовать будет не за мэра и команду, которую готовила ее партия ("Слуга народа" - ред.).

Я живу в Вышгороде. Голосовать буду, соответственно здесь. И что самое интересное- не за тех мэра и команду, которую в качестве кандидатов готовили штаб, куратор и депутат-мажоритарщик Киевской области от нашей партии", - рассказала нардеп.

Далее Лиза Богуцкая буквально рассыпалась комплиментами в адрес нынешнего мэра Вышгорода Алексея Момота, заявив что будет голосовать за него, ибо после выборов Богуцкая верит в возможность реализации ее с Момотом "прекрасных идей".

За публичную агитацию против родной партии Богуцкую уже осудили некоторые из коллег.

На носу местные выборы. Осталось 2 дня "до". И теперь я могу с уверенностью сказать, что ни одна партия не делала...

Опубліковано Liza Bogutskaya Четвер, 22 жовтня 2020 р.

Напомним, на прошлой неделе Елизавета Богуцкая резко раскритиковала своего коллегу Александра Качуру, который предложил закупить Украине российскую вакцину от коронавируса, назвав его "тупым ботинком".

В ответ нардеп Качура сообщил, что подаст в суд на Богуцкую за слова о "тупом ботинке".

В конце концов ситуацию решили замять: Качура передумал подавать в суд, а Богуцкая публично извинилась перед Качурой за "тупой ботинок".

Слуга народа мэр нардеп агитация Вышгород За майбутне Лиза Богуцкая
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