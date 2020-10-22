У Миколаєві через підкуп в соціальній мережі виборців відкрили кримінальне провадження

Інтернет-агітаторам загрожує позбавленням волі до шести років

Інтернет-агітаторам загрожує позбавленням волі до шести років

Фото: з відкритих джерел

Правоохоронцями під час моніторингу соціальної мережі Facebook була виявлена інформація із відеозаписом, на якому невідомі особи за грошову винагороду пропонують людям взяти участь у заходах політичної партії, а також пропонують гроші.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає RegioNews.

За фактом публікації слідчі Заводського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 160 ККУ "Надання виборцям, учасникам референдуму, юридичним особам неправомірної вигоди, що супроводжується передвиборною агітацією або агітацією з референдуму...".

Санкція статті передбачає до шести років позбавленням волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років. Триває розслідування.

Нагадаємо, за минулу добу поліція відкрила 33 кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу.