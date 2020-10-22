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22 жовтня 2020, 13:49 5

У Миколаєві через підкуп в соціальній мережі виборців відкрили кримінальне провадження

22 жовтня 2020, 13:49 5
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Інтернет-агітаторам загрожує позбавленням волі до шести років
Фото: з відкритих джерел
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Правоохоронцями під час моніторингу соціальної мережі Facebook була виявлена інформація із відеозаписом, на якому невідомі особи за грошову винагороду пропонують людям взяти участь у заходах політичної партії, а також пропонують гроші.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає RegioNews.

За фактом публікації слідчі Заводського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 160 ККУ "Надання виборцям, учасникам референдуму, юридичним особам неправомірної вигоди, що супроводжується передвиборною агітацією або агітацією з референдуму...".

Санкція статті передбачає до шести років позбавленням волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років. Триває розслідування.

Нагадаємо, за минулу добу поліція відкрила 33 кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу.

вибори поліція порушення інтернет агітація
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