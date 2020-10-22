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22 жовтня 2020, 12:54 2

"Лунають постріли": У "Слузі народу" під час поїздки на Донбас розповіли про ситуацію на лінії розмежування

22 жовтня 2020, 12:54 2
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Водночас в деяких місцях постріли не чути вже дуже давно
Водночас в деяких місцях постріли не чути вже дуже давно
Фото з відкритих джерел
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Народний обранець від "Слуги народу" Юрій Камельчук розповів про ситуацію на Донбасі, де він нині перебуває з колегами по фракції.

Як повідомив він в ефірі телеканалу "Україна 24", в зоні ООС іноді бувають обстріли, попри режим припинення вогню, передає RegioNews..

"Перше, настрій хлопців (військових, — ред.) у цілому позитивний. Вони перебувають у спокійному стані, вони радіють тому, що є режим тиші. Хоча, можна сказати, що в багатьох місцях пострілів не чути вже давно, але кожна точка, я не буду називати конкретику, від іншої відрізняється", — повідомив нардеп.

Він додав, що у деяких місцях, де лінія розмежування вузька — 100-400 метрів, "там постріли все ще звучали і іноді лунають, обстріли бувають".

Водночас Камельчук зазначив, що в деяких місцях постріли "не чути вже дуже давно, і деякі з хлопців узагалі не знають, що таке обстріли".

"Другий висновок — всі, хто тут, прекрасно розуміють, що це не вигадана історія, і прекрасно розуміють, що звідти не віддають наказ припиняти вогонь. І це залишається проблемою для України, яку треба вирішувати, в тому числі дипломатичним шляхом", — додав він.

Нагадаємо, 21 жовтня "Слуги народу" поїхали на Донбас, де вони планували поспілкуватися з військовими та місцевими мешканцями.

Донбас війна поїзд Слуга народа нардепи
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