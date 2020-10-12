Нардеп Качура повідомив, що подасть до суду на Богуцьку за те, що вона обізвала його "тупим черевиком"

Раніше Богуцька розкритикувала його за пропозицію використовувати в Україні російську вакцину від COVID-19

Раніше Богуцька розкритикувала його за пропозицію використовувати в Україні російську вакцину від COVID-19

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура подає в суд на свою колегу по партії Єлизавету Богуцьку, яка через слова про російську вакцину обізвала його"тупим черевиком".

Відповідний пост він написав у себе в Facebook, передає RegioNews.

Як думаєте, це адекватна людина? Коли країна щодня встановлює антирекорд за кількістю хворих на COVID-19, Єлизавета Богуцька сміється над усіма і плює на життя та здоров'я оточуючих. Вчора Єлизавета написала образливий пост щодо мене. Подаю позов до суду!", - написав він.

Нардеп зазначив, що виграні в суді кошти має намір відправити переселенцям з анексованого Криму.

Нагадаємо, Єлизавета Богуцька різко розкритикувала свого колегу Олександра Качуру, який запропонував закупити Україні російську вакцину від коронавірусу, назвавши його "тупим черевиком".

Раніше голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук розповів своєму кумові Володимиру Путіну, що він і члени його сім'ї зробили щеплення від COVID-19 вакциною російського виробництва.