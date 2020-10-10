У "Слузі народу" запропонували закупляти російську вакцину від COVID-19

Раніше сумнів у ефективності російської вакцини висловив президент України Володимир Зеленський

Раніше сумнів у ефективності російської вакцини висловив президент України Володимир Зеленський

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Україна буде зобов'язана домовлятися з Росією про закупівлю вакцини від коронавірусу, якщо її ефективність доведуть.

Про це в ефірі телеканалу "Newsone" заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, інформує RegioNews.

"Я зараз скажу те, за що напевно частина фракції СН закидає мене камінням, але я вважаю, що на першому місці має бути здоров'я громадян..." – сказав Качура.

Депутат вважає, що якщо вакцина покаже свою ефективність, "ми не маємо права не скористатися цією можливістю".

"Якщо російська вакцина покаже свою ефективність, будуть відповідні рекомендації, ми будемо зобов'язані закуповувати, я вважаю", – сказав депутат.

Нагадаємо, раніше глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук розповів своєму куму Володимиру Путіну, що він і члени його сім’ї зробили щеплення від COVID-19 вакциною російського виробництва.