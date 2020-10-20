"Слуга народу" Качура шокований станом лікарні для нардепів

У депутата підозра на коронавірус

У депутата підозра на коронавірус

Депутат Олександр Качура жахнувся жалюгідним станом лікарні, де обслуговують народних депутатів і держслужбовців, куди він звернувся за медичною допомогою.

Про свої враження від відвідин лікарні нардеп розповів в соцмережі Facebook, передає RegioNews.

Як дізнався Качура, чергу в лікарню починається з вулиці, вже о 8:00 ранку повно народу.

Якщо ти не хворий, то в черзі обов'язково підхопиш інфекцію", - обурюється депутат.

Сам Качура вирішив перевіритися з-за того, що вночі у нього підвищилася температура до 39 градусів. Результат тесту повинні повідомити завтра.

До позитивних моментів він зарахував наявність у лікарів базових засобів індивідуального захисту і захисних костюмів.

Але подивіться, в якому стані відділення первинної допомоги. Це лікарня, що обслуговує народних депутатів і держслужбовців. І це Київ ... А що ж тоді відбувається у регіонах? Питання риторичне", - резюмував Качура.

Вночі піднялася температура до 39. Здаю зараз ПЛР-тест в поліклініці ДУС. Завтра до кінця дня обіцяють результат.... Опубліковано Олександр Качура Вівторок, 20 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, в Офісі президента запевняють: гроші в COVID-фонді є, на доплати лікарям вистачить.