Рада планує звільнити міністра економіки Петрашка
Проект постанови з’явився на сайті парламенту
Проект постанови з’явився на сайті парламенту
До Верховної Ради внесли проект постанови про звільнення з посади міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.
Відомо, що із цією ініціативою виступили 16 народних депутатів від партій "Слуга народу", "Батьківщина" та "Опозиційна платформа – За життя".
У статусі документа вказано, що його передали на розгляд профільного комітету парламенту.
Згідно із пояснювальною запискою, депутати обґрунтовують цю ініціативу незадовільною діяльністю міністра.
Нагадаємо, Зеленський наказав Кабміну презентувати стратегію економічного розвитку держави до 2030 року, уряд вже провів повноцінний аудит держави.
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