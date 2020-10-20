18:29  20 октября
Избирательные участки Киева обеспечили масками и дезинфекторами – Кличко
18:54  20 октября
Председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна шестой раз отстранили от должности
17:45  20 октября
Боевики обстреляли силы ООС возле Светлодарска и Майорска - штаб
UA | RU
UA | RU
20 октября 2020, 17:29 7

"Слуга народа" Качура шокирован состоянием больницы для нардепов

20 октября 2020, 17:29 7
Читайте також українською мовою
У депутата подозрение на коронавирус
У депутата подозрение на коронавирус
Читайте також
українською мовою

Депутат Александр Качура ужаснулся жалким состоянием больницы, где обслуживают народных депутатов и госслужащих, куда он обратился за медицинской помощью.

О своих впечатлениях от посещения больницы нардеп рассказал в соцсети Facebook, передает RegioNews.

Как узнал Качура, очередь в больницу начинается с улицы, уже в 8:00 утра полно народу.

Если ты не болен, то в очереди обязательно подхватишь инфекцию", - негодует депутат.

Сам Качура решил провериться из-за того, что ночью у него повысилась температура до 39 градусов. Результат теста должны сообщить завтра.

К положительным моментам он причислил наличие у врачей базовых средств индивидуальной защиты и защитных костюмов.

Но посмотрите, в каком состоянии отделения первичной помощи. Это больница, обслуживающая народных депутатов и госслужащих. И это Киев ... А что же тогда происходит в регионах? Вопрос риторический", - резюмировал Качура.

Вночі піднялася температура до 39. Здаю зараз ПЛР-тест в поліклініці ДУС. Завтра до кінця дня обіцяють результат....

Опубліковано Олександр Качура Вівторок, 20 жовтня 2020 р.

Напомним, в Офисе президента уверяют: деньги в COVID-фонде есть, на доплаты врачам хватит.

коронавирус подозрение Слуга народа нардеп больницы Качура Александр
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Минздраве назвали причины ухудшения ситуации с COVID-19 в Украине
20 октября 2020, 17:23
Рада планирует уволить министра экономики Петрашко
20 октября 2020, 17:14
В Черновцах избирателей запугивают коронавирусом
20 октября 2020, 17:01
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Прикарпатье
История николаевской ОПЗЖ. Как не нужно вести партийное строительство на местах, чтобы не растерять рейтинги
Все публикации »
Александр Костенко
Виктор Таран
Кирилл Сазонов
Все блоги »