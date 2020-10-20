"Слуга народа" Качура шокирован состоянием больницы для нардепов

У депутата подозрение на коронавирус

У депутата подозрение на коронавирус

Депутат Александр Качура ужаснулся жалким состоянием больницы, где обслуживают народных депутатов и госслужащих, куда он обратился за медицинской помощью.

О своих впечатлениях от посещения больницы нардеп рассказал в соцсети Facebook, передает RegioNews.

Как узнал Качура, очередь в больницу начинается с улицы, уже в 8:00 утра полно народу.

Если ты не болен, то в очереди обязательно подхватишь инфекцию", - негодует депутат.

Сам Качура решил провериться из-за того, что ночью у него повысилась температура до 39 градусов. Результат теста должны сообщить завтра.

К положительным моментам он причислил наличие у врачей базовых средств индивидуальной защиты и защитных костюмов.

Но посмотрите, в каком состоянии отделения первичной помощи. Это больница, обслуживающая народных депутатов и госслужащих. И это Киев ... А что же тогда происходит в регионах? Вопрос риторический", - резюмировал Качура.

Вночі піднялася температура до 39. Здаю зараз ПЛР-тест в поліклініці ДУС. Завтра до кінця дня обіцяють результат.... Опубліковано Олександр Качура Вівторок, 20 жовтня 2020 р.

Напомним, в Офисе президента уверяют: деньги в COVID-фонде есть, на доплаты врачам хватит.