У Чернівцях виборців залякують коронавірусом

Містяни знаходять в поштових скриньках листівки із "рекомендаціями" псевдомедиків

Містяни знаходять в поштових скриньках листівки із "рекомендаціями" псевдомедиків

Фото: УП

Чернівчани поширюють у соцмережах фото знайдених у поштових ящиках пам'яток про засоби захисту, з якими потрібно приходити на виборчі дільниці 25 жовтня та із закликами одразу ж після голосування здати ПЛР-тест.

Фото листівок користувачі розміщують на своїх сторінках у Facebook, повідомляє RegioNews.

На пам'ятках зазначено, що поширює їх "Асоціація медиків-волонтерів міста Чернівці" (у реєстрі такої громадської організації в Україні немає).

У листівках написано, що людям, старше 50 років потрібно одягати на виборчу дільницю маску класу не нижче FFP-2 (респіратор), захисні рукавички, окуляри або щиток. Також радять після повернення з виборчої дільниці одразу ж записатися на огляд до сімейного лікаря і здати ПЛР-тест.

Після повернення з дільниці, якнайшвидше здайте ПЛР-тест на COVID-19, бо з високою ймовірністю, Ви будете носієм цього вірусу після відвідування дільниці", - йдеться в одному із пунктів пам'ятки.

Хто є автором цієї провокації поки що невідомо.

Нагадаємо, у комунальній бібліотеці Чернівців агітували за кандидатів однієї з партій .