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20 жовтня 2020, 17:01 3

У Чернівцях виборців залякують коронавірусом

20 жовтня 2020, 17:01 3
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Містяни знаходять в поштових скриньках листівки із "рекомендаціями" псевдомедиків
Містяни знаходять в поштових скриньках листівки із "рекомендаціями" псевдомедиків
Фото: УП
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Чернівчани поширюють у соцмережах фото знайдених у поштових ящиках пам'яток про засоби захисту, з якими потрібно приходити на виборчі дільниці 25 жовтня та із закликами одразу ж після голосування здати ПЛР-тест.

Фото листівок користувачі розміщують на своїх сторінках у Facebook, повідомляє RegioNews.

На пам'ятках зазначено, що поширює їх "Асоціація медиків-волонтерів міста Чернівці" (у реєстрі такої громадської організації в Україні немає).

У листівках написано, що людям, старше 50 років потрібно одягати на виборчу дільницю маску класу не нижче FFP-2 (респіратор), захисні рукавички, окуляри або щиток. Також радять після повернення з виборчої дільниці одразу ж записатися на огляд до сімейного лікаря і здати ПЛР-тест.

Після повернення з дільниці, якнайшвидше здайте ПЛР-тест на COVID-19, бо з високою ймовірністю, Ви будете носієм цього вірусу після відвідування дільниці", - йдеться в одному із пунктів пам'ятки.

Хто є автором цієї провокації поки що невідомо.

Нагадаємо, у комунальній бібліотеці Чернівців агітували за кандидатів однієї з партій .

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