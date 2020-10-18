Нардеп від "ЄС" В`ятрович надіслав звернення до голови Нацполіції щодо опитування Зеленського

Нардеп хоче упередити спроби незаконного впливу на виборців

Нардеп хоче упередити спроби незаконного впливу на виборців

Фото: liga.net

Народний депутат від партії «Європейська солідарність» Володимир В`ятрович надіслав офіційне звернення до голови Національної поліції Ігоря Клименка із закликом упереджувати, виявляти і припиняти будь-які спроби незаконного впливу на виборців у день голосування 25 жовтня.

Про це сам В`ятрович написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Зокрема, нардеп назвав фейковим "опитування" від Зеленського, оскільки "президент не лише не має повноважень проводити жодні "опитування", а й тому, що не існує жодного способу контролю і отримання достовірних даних за підсумками цієї афери".

Цифри "підсумків" цього "опитування" будуть узяті просто зі стелі, бо більше їх узяти немає звідки. Навіть якби Зеленський особисто рахував макулатуру, невідомо як зібрану його агітаторами, кількість цієї макулатури не свідчила б ні про що", - написав депутат.

В`ятрович також вважає, що спроби влади озвучувати після 25 жовтня результати опитування, а також механізм його фінансування– це наступні питання, які мають стати предметом розслідування поліції.

Надіслав офіційне звернення до голови Національної поліції з закликом упереджувати, виявляти і припиняти будь-які... Опубліковано Volodymyr Viatrovych Субота, 17 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Одночасно у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського.

У КВУ заявили, що проведення опитувань у день виборів не передбачено Виборчим кодексом.