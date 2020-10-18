Нардеп от "ЕС" Вятрович направил обращение к главе Нацполиции касательно опроса Зеленского

Нардеп хочет пресечь попытки незаконного влияния на избирателей

Нардеп хочет пресечь попытки незаконного влияния на избирателей

Фото: liga.net

Народный депутат от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович направил официальное обращение к председателю Национальной полиции Игоря Клименко с призывом предупреждать, выявлять и пресекать любые попытки незаконного воздействия на избирателей в день голосования 25 октября.

Об этом сам Вятрович написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

В частности, нардеп назвал фейковым "опрос" от Зеленского, поскольку "президент не только не имеет полномочий проводить никакие опросы, а и потому, что не существует ни одного способа контроля и получения достоверных данных по итогам этой аферы".

Цифры "итогов" этого "опроса" будут взяты просто с потолка, потому что больше их взять неоткуда. Даже если бы Зеленский лично считал макулатуру, неизвестно как собранную его агитаторами, количество этой макулатуры не свидетельствовало бы ни о чем", - написал депутат.

Вятрович также считает, что попытки власти озвучивать после 25 октября результаты опроса, а также механизм его финансирования– это следующие вопросы, которые должны стать предметом расследования полиции.

Направил официальное обращение к председателю Национальной полиции с призывом предупреждать, выявлять и пресекать любые... Опубликовано Volodymyr Viatrovych Суббота, 17 октября 2020 г.

Напомним 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинский опрос Зеленского.

В КИУ заявили, что проведение опросов в день выборов не предусмотрено Избирательным кодексом.