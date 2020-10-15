У партії Зеленського прокоментували його ідею щодо довічного ув'язнення корупціонерів

Там вважають це "важливим меседжем"

Там вважають це "важливим меседжем"

Фото з відкритих джерел

У "Слузі народу" відреагували на ідею глави держави Володимира Зеленського щодо посилення відповідальності для корупціонерів.

Заступник голови антикорупційного комітету ВР Галина Янченко вважає цю пропозицію "важливим меседжем", інформує RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

За словами нардепки, всі негативні заяви експертів щодо ідеї посилення відповідальності за корупцію є виключно їх власною думкою.

"Корупція в Україні вже переросла рівень, так скажімо, проблеми і стала питанням ціннісним. Тому меседж, який сказав президент, це фактично меседж тим корупціонерам і тим, хто тільки замислюється про таку можливість. І це дуже правильний посил саме українському суспільству", - пояснила вона.

Янченко не вважає, що у реалізації цієї пропозиції Зеленського можуть виникнути проблеми, якщо її підтримає суспільство. На її думку, до розробки відповідного законопроекту можуть приступити одразу ж після опитування.

"Якщо говорити про технічну сторону питання, то це теж можливо. Необхідно просто внести зміни в законодавство, щоб посилити відповідальність за особливо тяжкі злочини, пов'язані з корупцією", - зазначила нардепка.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Одночасно у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнському опитуванні Зеленського.

У КВУ заявили, що проведення опитувань у день виборів не передбачено Виборчим кодексом.

Тоді ж в Офісі президента пояснили, що опитування в день виборів не буде мати юридичних наслідків. Також у "Слуги народу" розповіли, хто і як буде проводити опитування від Зеленського.

14 жовтня стало відоме перше питання Зеленського до українського народу - чи варто за корупцію довічно саджати у в`язницю.