Стали відомі теми решти чотирьох питань українцям від Зеленського

Українців запитають про медицину, школу і Верховну Раду

Українців запитають про медицину, школу і Верховну Раду

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Точні формулювання чотирьох з п'яти анонсованих питань Володимира Зеленського, які українцям хочуть поставити під час виборів, ще не сформульовані, проте теми їх вже відомі.

Про це інтернет-виданню "Страна" повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, передає RegioNews.

Питання будуть стосуватися медицини, школи і парламенту. Але точних формулювань поки немає", - повідомив Подоляк.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Одночасно у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського.

У КВУ заявили, що проведення опитувань у день виборів не передбачено Виборчим кодексом.

Тоді ж в Офісі президента пояснили, що опитування в день виборів не буде мати юридичних наслідків. Також у "Слузі народу" розповіли, хто і як буде проводити опитування від Зеленського.

Сьогодні, 14 жовтня, стало відомо перше питання Зеленського до українського народу - чи треба за корупцію довічно саджати у в'язницю.