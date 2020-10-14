Стали известны темы оставшихся четырех вопросов украинцам от Зеленского

Украинцев спросят о медицине, школе и Верховной Раде

Украинцев спросят о медицине, школе и Верховной Раде

Фото из открытых источников

Точные формулировки четырех из пяти анонсированных вопросов Владимира Зеленского, которые украинцам хотят задать во время выборов, еще не сформулированы, однако темы их уже известны.

Об этом интернет-изданию "Страна" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает RegioNews.

Вопросы будут касаться медицины, школы и парламента. Но точных формулировок пока нет", - сообщил Подоляк.

Напомним, 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.

В КИУ заявили, что проведение опросов в день выборов не предусмотрено Избирательным кодексом.

Тогда же в Офисе президента пояснили, что опрос в день выборов не будет иметь юридических последствий. Также в "Слуге народа" рассказали, кто и как будет проводить опрос от Зеленского.

Сегодня, 14 октября, стало известно первый вопрос Зеленского к украинскому народу - стоит за коррупцию пожизненно сажать в тюрьму.