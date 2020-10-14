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14 октября 2020, 18:37 6

Стали известны темы оставшихся четырех вопросов украинцам от Зеленского

14 октября 2020, 18:37 6
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Фото из открытых источников
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Точные формулировки четырех из пяти анонсированных вопросов Владимира Зеленского, которые украинцам хотят задать во время выборов, еще не сформулированы, однако темы их уже известны.

Об этом интернет-изданию "Страна" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает RegioNews.

Вопросы будут касаться медицины, школы и парламента. Но точных формулировок пока нет", - сообщил Подоляк.

Напомним, 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.

В КИУ заявили, что проведение опросов в день выборов не предусмотрено Избирательным кодексом.

Тогда же в Офисе президента пояснили, что опрос в день выборов не будет иметь юридических последствий. Также в "Слуге народа" рассказали, кто и как будет проводить опрос от Зеленского.

Сегодня, 14 октября, стало известно первый вопрос Зеленского к украинскому народу - стоит за коррупцию пожизненно сажать в тюрьму.

Владимир Зеленский Офис президента опрос президент Михаил Подоляк
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