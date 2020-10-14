Зеленський поспілкувався з військовими в зоні ООС

Президент запевнив, що завжди готовий підтримати наших військових

Президент запевнив, що завжди готовий підтримати наших військових

Фото: Прямий

У День захисника України Президент Володимир Зеленський відвідав Центр морських операцій у зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс президента України.

Глава держави ознайомився з діяльністю Центру та привітав зі святом військових, які несуть службу в зоні проведення ООС.

Хочу вам подякувати від усіх українців за наші життя, за наш спокій, за те, що захищаєте Україну, нашу незалежність, наш суверенітет", – сказав Володимир Зеленський.

Президент вручив військовослужбовцям цінні подарунки та поцікавився умовами проживання військових.

У будь-який день ми готові підтримати хлопців. Якщо чогось не вистачає, якщо щось не так – кажіть. Правда – завжди найцінніше", – зазначив Володимир Зеленський.

У свою чергу захисники запросили Президента відвідати їхню тренувальну базу.

Нині візит Володимира Зеленського на Донбас продовжується.

Нагадаємо, Зеленський сподівається, що режим "тиші" на Донбасі буде стабільним .