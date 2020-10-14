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14 жовтня 2020, 16:22 9

У Києві проходить марш правих сил з нагоди Дня захисника України (ТРАНСЛЯЦІЯ)

14 жовтня 2020, 16:22 9
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Його проводять незважаючи на заборону масових заходів
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"закатаний у банки Кравчук", фото Страна.иа
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У Києві колона учасників маршу пройшла Хрещатиком і попрямувала на Банкову до Офісу президента.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Нацкорпуса України.

Організаторами маршу виступили "Національний корпус", "Свобода" і "Правий сектор", а також ряд ветеранських та патріотичних організацій.

Як видно з трансляції, учасники маршу в основному без масок, незважаючи на епідемію коронавірусу в країні. Також практично не дотримується соціальна дистанція.

Учасники маршу запалили фаєри, а також "закатали" в банки членів ТКГ по Донбасу, на чолі з Леонідом Кравчуком.

На Банковій, куди прямує колона, учасники маршу висунуть свої вимоги до президента України, а саме:

  • Прийняти закон про захист української державності від колабораціонізму, згідно з яким в українському правовому полі буде введено поняття "колаборант";
  • Забезпечити дієву реакцію СБУ та Національної поліції на проросійську діяльність громадян України, які починаючи з 2014 року були помічені в колабораціонізмі;
  • Ініціювати позбавлення ліцензії на мовлення каналів 112, NewsOne, ZIK, Наш, Інтер, Київ Live;
  • Скасувати обмеження для українських військовослужбовців з ведення вогню у відповідь на ворожі обстріли на Донбасі.

Нагадаємо, перед маршем поліція посилила заходи безпеки в центрі столиці, будуть перевіряти громадян.

Київ протест ветерани президент відео Нацкорпус онлайн ВО Свобода марш
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