Більше половини українців готові захищати країну зі зброєю в руках - соцопитування

Найбільше таких серед чоловіків середнього віку з відносно високими доходами

Найбільше таких серед чоловіків середнього віку з відносно високими доходами

Фото: з відкритих джерел

Переважна більшість українців вважають себе патріотами України, а ще 59% готові відстоювати територіальну цілісність країни зі зброєю в руках.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, згідно з даними опитування, 85% респондентів вважають себе патріотами своєї країни, 12% - протилежної думки. Патріотично налаштованих громадян приблизно однаково у всіх регіонах країни, відносно більше - серед старших респондентів.

Наголошується, що 69% опитаних позитивно ставляться до встановлення 14 жовтня державного свята Дня захисника України, 23% - нейтрально і лише 5% - негативно. Найкраще це свято сприймається жителями заходу і центру країни. Близько 60% респондентів сходу і півдня позитивно ставляться до свята, третина – нейтрально, 6-7% - негативно.

Крім цього, 59% опитаних висловили готовність у випадку виникнення відповідної загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках (в 2019 році таких було 56%, у 2017-му - 54%, в 2012-му - 33%). Відносно більше таких серед чоловіків, респондентів середнього віку і людей з відносно високими доходами.

Опитування проводилося 10-12 жовтня серед населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.

Раніше повідомлялося, що за результатами останніх соцопитувань умовний 5% бар'єр на місцевих виборах долають п'ять партій, майже кожна з який за останній тиждень поліпшила свій результат. Першість утримує "Слуга народу".