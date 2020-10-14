На Буковині виконувачку обов`язків міського голови підозрюють у вимаганні хабара

У схемі також задіяні депутатка цієї міської ради та її родич

У схемі також задіяні депутатка цієї міської ради та її родич

Фото: Нацполіція України

Про це пише RegioNews з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань ГУ Нацполіції України.



Корупційну схему організувала виконуюча обов’язки міського голови – секретар міської ради. За сприяння у безперешкодному оформленні договорів оренди нерухомого майна комунальної власності по занижених цінах підприємці повинні були сплачувати посадовиці "невеличку подяку". Також у схемі були задіяні депутатка цієї ради та її родич. Останній виконував роль посередника.



За вирішення питання з орендою приміщень та земельної ділянки, а також в подальшому зменшення щомісячної орендної ставки, місцевий підприємець повинен був заплатити зловмисницям через посередника $10 тисяч "винагороди". Неправомірну вигоду отримували у кілька етапів.



13 жовтня оперативники затримали трьох осіб під час розподілу коштів безпосередньо на об’єкті оренди. З місця затримання поліцейські вилучили $4 тисячі, одержаних зловмисниками у якості чергової частини від обумовленої суми неправомірної вигоди. Раніше правоохоронці задокументували отримання у якості хабара ще 47 тисяч грн.



Загальна сума отриманої неправомірної вигоди – понад 160 тисяч грн.



Наразі виконуюча обов’язки міського голови – секретар міської ради, депутат та посередник затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.



В ході досудового розслідування буде перевірятись причетність інших посадових осіб міської ради до корупційної "схеми".



За інформацією ЗМІ, в отриманні хабаря підозрюють секретарку Новодністровської міської ради Наталію Цимбалюк. Цю інформацію також підтвердили у Новодністровській міськраді.

Поліція Буковини затримала групу посадовців міської ради за вимагання 10 тисяч доларів США хабара Неправомірну вигоду... Опубліковано Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України Середа, 14 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, в Одесі за корупцію будуть судити чиновника ДСНС.