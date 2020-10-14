На Буковині виконувачку обов`язків міського голови підозрюють у вимаганні хабара
Під час проведення заходів з ліквідації корупційних "схем" в органах місцевого самоврядування правоохоронці Чернівецької області викрили факти вимагання посадовими особами однієї з міських рад регіону неправомірної вигоди з місцевих підприємців.
Про це пише RegioNews з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань ГУ Нацполіції України.
Корупційну схему організувала виконуюча обов’язки міського голови – секретар міської ради. За сприяння у безперешкодному оформленні договорів оренди нерухомого майна комунальної власності по занижених цінах підприємці повинні були сплачувати посадовиці "невеличку подяку". Також у схемі були задіяні депутатка цієї ради та її родич. Останній виконував роль посередника.
За вирішення питання з орендою приміщень та земельної ділянки, а також в подальшому зменшення щомісячної орендної ставки, місцевий підприємець повинен був заплатити зловмисницям через посередника $10 тисяч "винагороди". Неправомірну вигоду отримували у кілька етапів.
13 жовтня оперативники затримали трьох осіб під час розподілу коштів безпосередньо на об’єкті оренди. З місця затримання поліцейські вилучили $4 тисячі, одержаних зловмисниками у якості чергової частини від обумовленої суми неправомірної вигоди. Раніше правоохоронці задокументували отримання у якості хабара ще 47 тисяч грн.
Загальна сума отриманої неправомірної вигоди – понад 160 тисяч грн.
Наразі виконуюча обов’язки міського голови – секретар міської ради, депутат та посередник затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування буде перевірятись причетність інших посадових осіб міської ради до корупційної "схеми".
За інформацією ЗМІ, в отриманні хабаря підозрюють секретарку Новодністровської міської ради Наталію Цимбалюк. Цю інформацію також підтвердили у Новодністровській міськраді.
Поліція Буковини затримала групу посадовців міської ради за вимагання 10 тисяч доларів США хабара Неправомірну вигоду...Опубліковано Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України Середа, 14 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, в Одесі за корупцію будуть судити чиновника ДСНС.