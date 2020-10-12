"Слуга народу" Богуцька прийде в суд з позовом однопартійця Качури

Про це нардеп написала на своїй сторінці в Facebook, повідомляє RegioNews.

Просто прийду в суд і як мінімум послухаю, які конкретно слова, прочитані на моїй сторінці, образили заявника. І чому інші, написані кількома рядками нижче, не викликали у нього ніяких емоцій? Мені і самій цікаво", - зазначила Богуцька, додавши перед цим на адресу Качури ще кілька сумнівних "компліментів" .