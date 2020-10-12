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12 жовтня 2020, 17:40 2

"Слуга народу" Богуцька прийде в суд з позовом однопартійця Качури

12 жовтня 2020, 17:40 2
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Зустрічний позов Ліза Богуцька подавати не буде
Зустрічний позов Ліза Богуцька подавати не буде
Фото з відкритих джерел
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Нардеп від партії «Слуга народу» Ліза Богуцька, якій через образ погрожує позовом її однопартієць Олександр Качура, готова з'явитися в суд.

Про це нардеп написала на своїй сторінці в Facebook, повідомляє RegioNews.

Просто прийду в суд і як мінімум послухаю, які конкретно слова, прочитані на моїй сторінці, образили заявника. І чому інші, написані кількома рядками нижче, не викликали у нього ніяких емоцій? Мені і самій цікаво", - зазначила Богуцька, додавши перед цим на адресу Качури ще кілька сумнівних "компліментів" .

Ви напевно зустрічали людей, які провокують вас на хід, але коли ви відповідаєте долонею по обличчю - біжать...

Опубліковано Liza Bogutskaya Понеділок, 12 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, Єлизавета Богуцька різко розкритикувала свого колегу Олександра Качуру, який запропонував закупити Україні російську вакцину від коронавірусу, назвавши його "тупим черевиком".

У відповідь нардеп Качура повідомив, що подасть до суду на Богуцьку за слова про "тупий черевик".

суд коронавірус вакцина Слуга народа нардепи Качура Олександр Ліза Богуцька
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