Вирвали з контексту: Качура заперечив анонсовану коаліцію "Слуг народу" і "ОПЗЖ"

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура вважає, що "цікаві заголовки у ЗМІ" - справа рук його політичних опонентів

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура вважає, що "цікаві заголовки у ЗМІ" - справа рук його політичних опонентів

Фото з відкритих джерел

Олександр Качура спростував інформацію про те, що він ніби-то анонсував утворення коаліції партії «Слуга народу» з «ОПЗЖ» після місцевих виборів. Нардеп каже, що мав на увазі конструкцію, а не коаліцію.

Про це сам нардеп Качура написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

На думку депутата, "коаліцію" придумали його політичні опоненти, які "прагнуть повернутися до влади":

Політичні опоненти ні перед чим не зупиняться, щоб повернутися до влади! Прочитав вирвані з контексту "цікаві" заголовки, в яких начебто посилаються на мої слова про створення коаліції "Слуги Народу" та "ОПЗЖ",- розповів Качура.

Далі нардеп стверджує, що він мав на увазі "вибудовування якихось конструкцій з регіональними та національними партіями", а поняття "коаліції" в міських радах відсутнє взагалі, тому про коаліцію "Слуг" і "ОПЗЖ" не йдеться.

Насправді, на питання інтерв’юера я сказав, що на південному сході необхідне вибудовування якихось конструкцій як з так званими регіональними партіями, так і з національними партіями, які отримають підтримку виборців.

Депутати, які оберуться від "Слуги Народу" будуть вимушені комунікувати з усіма партіями в місцевих радах, як і ми в стінах парламенту.



Коаліції СН і ОПЗЖ не буде! Почитайте діюче законодавство. В міських радах взагалі немає такого поняття як коаліція", - підсумував Качура.

Вибори та фейки! Політичні опоненти ні перед чим не зупиняться, щоб повернутися до влади! Прочитав вирвані з контексту... Опубліковано Олександр Качура Понеділок, 12 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, 11 жовтня у ЗМІ з`явилася інформація, що за словами Олександра качури "Слуга народу” після виборів в регіонах об’єднається з "ОПЗЖ”.