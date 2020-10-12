Столична влада відмовилась відправляти школярів на канікули раніше

Школярі відпочиватимуть з 21 жовтня

Школярі відпочиватимуть з 21 жовтня

Рixabay

Влада столиці України не буде рекомендувати школам починати осінні канікули з четверга, 15 жовтня. Відпочивати учні і вчителі будуть, як і планувалося раніше, з середи, 21 жовтня.

Про це заявив глава Держпотребслужби столиці Олег Рубан, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, зараз головне завдання полягає в тому, щоб пасивно проімунізувати дитяче населення та молодь з метою припинення активності епідеміологічного процесу.

"Це єдиний механізм. Якщо ми будемо дітей зараз відправляти на канікули, це затягне процес епідемії в країні", - сказав Рубан.

За його словами, необхідно, проімунізувати 60-80% населення.

"Це можна зробити за допомогою зустрічі зі збудником, що зараз відбувається, або проведення масової вакцинації. Тому це найбільш доцільний захід з метою призупинення агресивності цього збудника", - сказав Рубан.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет виступив з проханням перевести школярів на дистанційне навчання на два тижні.