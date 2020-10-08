Місце Вакарчука в Раді займе "кіборг" Шараскін, Свідерська передумала

Дружина ексміністра оборони Андрія Загороднюка Аліна Свідерська не захотіла бути народним депутатом

Дружина ексміністра оборони Андрія Загороднюка Аліна Свідерська не захотіла бути народним депутатом

Фото: Чесно

До Верховної Ради від "Голосу" замість Святослава Вакарчука потрапить український актор, режисер та один із кіборгів Донецького аеропорту Андрій Шараскін.

Про це повідомляє "Українська правда” із посиланням на пресслужбу партії "Голос", передає RegioNews.

В партії заявили, що Аліна Свідерська, яка була наступною після Вакарчука у списку, відмовилася від мандату.

8 жовтня минув останній день, коли вона мала б подати документи у ЦВК, тому автоматично заходить Шараскін. Аліна Свідерська ухвалила рішення лишатися в команді "Голосу", але не заходити в Раду”, - розповіли в партії "Голос”.

Згідно з виборчим списком партії, Свідерська була 19 номером, а Шараскін – 20.

Нагадаємо, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук 11 червня, оголосив про те, що покидає стіни Верховної ради.

18 червня Верховна Рада не дозволила народному депутату від фракції "Голос" Святославові Вакарчуку припинити депутатські повноваження.

8 липня ЦВК зареєструвала Свідерську нардепом замість Вакарчука.