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08 жовтня 2020, 17:30 2

Разумков заявив, що не готується до президентської кампанії

08 жовтня 2020, 17:30 2
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Він вважає, що у нього багато роботи у стінах парламенту
Він вважає, що у нього багато роботи у стінах парламенту
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поки що не готується до президентської кампанії й вважає, що парламентська кампанія теж не планується в найближчому майбутньому.

Про це спікер заявив в інтерв'ю виданню "Гордон", інформує RegioNews.

"Сьогодні я не готуюся до президентської кампанії точно. У мене є чим тут зайнятися. Парламентська кампанія нібито теж не планується в найближчому майбутньому. Багато роботи, яку потрібно реалізовувати в стінах парламенту. Вільного часу не залишається", - зазначив політик.

Водночас на запитання, чи зможе він, за його відчуттями, стати успішним президентом, якщо все ж вирішить балотуватися, Разумков відповів, що в цьому впевнений кожен кандидат.

"Будь-який із кандидатів на цю посаду, впевнений, що він буде там успішним... На цей процес впливає багато чинників. У тебе має бути план, стратегія, у тебе має бути команда, повинні бути конкретно визначені цілі й чітке розуміння, як ти їх будеш реалізовувати", - прокоментував голова ВР.

Нагадаємо, раніше Разумков пообіцяв розпустити Раду на прохання президента Володимира Зеленського.

спікер Верховна Рада президент парламент голова
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