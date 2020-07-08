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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
08 липня 2020, 19:57 2

ЦВК зареєструвала Свідерську нардепом замість Вакарчука

08 липня 2020, 19:57 2
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Раніше партія "Голос" припинила депутатські повноваження Вакарчука.
Раніше партія "Голос" припинила депутатські повноваження Вакарчука.
Фото: Facebook
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8 липня під час чергового засідання Центральна виборча комісія визнала обраною народним депутатом України Аліну Свідерську, яка зайде до парламенту замість Святослава Вакарчука.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Зазначається, що Свідерська під час парламентських виборів 2019 року була включена до списку партії "Голос” під № 19.

Рішення прийняте у зв’язку з надходженням до ЦВК рішення Позачергового з’їзду Політичної Партії "Голос” від 26 червня 2020 року та витягу із протоколу цього з’їзду про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука", - йдеться в повідомленні.

Він вийшов зі складу фракції "Голос" у Верховній Раді дев’ятого скликання.

Нагадаємо, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук 11 червня, оголосив про те, що покидає стіни Верховної ради.

18 червня Верховна Рада не дозволила народному депутату від фракції "Голос" Святославові Вакарчуку припинити депутатські повноваження.

Голос ЦВК Верховна Рада депутат Святослав Вакарчук
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