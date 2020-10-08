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08 октября 2020, 18:18 3

Место Вакарчука в Раде займет "киборг" Шараскин, Свидерская передумала

08 октября 2020, 18:18 3
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Фото: Чесно
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В Верховную Раду от "Голоса" вместо Святослава Вакарчука попадет украинский актер, режиссер и один из киборгов Донецкого аэропорта Андрей Шараскин.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу партии "Голос", передает RegioNews.

В партии заявили, что Алина Свидерская, которая была следующей после Вакарчука в списке, отказалась от мандата.

8 октября истек последний день, когда она должна была подать документы в ЦИК, поэтому автоматически заходит Шараскин. Алина Свидерская принял решение оставаться в команде "Голоса", но не заходить в Раду", - рассказали в партии "Голос".

Согласно избирательному списку партии, Свидерская была 19 номером, а Шараскин - 20.

Напомним, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук 11 июня, объявил о том, что покидает стены Верховной рады.

18 июня Верховная Рада не разрешила народному депутату от фракции "Голос" Святославу Вакарчуку прекратить депутатские полномочия.

8 июля ЦИК зарегистрировала Свидерскую нардепом вместо Вакарчука.

Верховная Рада депутат Голос Святослав Вакарчук Кандидат
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