Место Вакарчука в Раде займет "киборг" Шараскин, Свидерская передумала

Жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка Алина Свидерская не захотела быть народным депутатом

Жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка Алина Свидерская не захотела быть народным депутатом

Фото: Чесно

В Верховную Раду от "Голоса" вместо Святослава Вакарчука попадет украинский актер, режиссер и один из киборгов Донецкого аэропорта Андрей Шараскин.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу партии "Голос", передает RegioNews.

В партии заявили, что Алина Свидерская, которая была следующей после Вакарчука в списке, отказалась от мандата.

8 октября истек последний день, когда она должна была подать документы в ЦИК, поэтому автоматически заходит Шараскин. Алина Свидерская принял решение оставаться в команде "Голоса", но не заходить в Раду", - рассказали в партии "Голос".

Согласно избирательному списку партии, Свидерская была 19 номером, а Шараскин - 20.

Напомним, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук 11 июня, объявил о том, что покидает стены Верховной рады.

18 июня Верховная Рада не разрешила народному депутату от фракции "Голос" Святославу Вакарчуку прекратить депутатские полномочия.

8 июля ЦИК зарегистрировала Свидерскую нардепом вместо Вакарчука.