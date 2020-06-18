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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
18 червня 2020, 12:25 21

Рада провалила голосування за припинення депутатських повноважень Вакарчука

18 червня 2020, 12:25 21
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Фото: скріншот відео
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18 червня Верховна Рада не дозволила народному депутату від фракції "Голос" Святославові Вакарчуку припинити депутатські повноваження.

Про це стало відомо із онлайн-засідання Верховної Ради, передає RegioNews.

За складання мандату Вакарчуком проголосували 175 депутатів із 226 необхідних.

Проти припинення повноважень депутата проголосували 59 нардепів. Крім того, 98 парламентарів утрималися, а 48 – не голосували.

Загалом у голосуванні взяли участь 372 народні обранці.

Рішення не підтримано", – сказав Разумков і оголосив перерву в роботі Ради.

Нагадаємо, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук 11 червня, оголосив про те, що покидає стіни Верховної ради.

Верховна Рада депутат Голос голосування Святослав Вакарчук парламент
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