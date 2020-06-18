Рада провалила голосування за припинення депутатських повноважень Вакарчука
Сьогодні спікер Дмитро Разумков виніс це питання на розгляд парламенту
Сьогодні спікер Дмитро Разумков виніс це питання на розгляд парламенту
18 червня Верховна Рада не дозволила народному депутату від фракції "Голос" Святославові Вакарчуку припинити депутатські повноваження.
Про це стало відомо із онлайн-засідання Верховної Ради, передає RegioNews.
За складання мандату Вакарчуком проголосували 175 депутатів із 226 необхідних.
Проти припинення повноважень депутата проголосували 59 нардепів. Крім того, 98 парламентарів утрималися, а 48 – не голосували.
Загалом у голосуванні взяли участь 372 народні обранці.
Рішення не підтримано", – сказав Разумков і оголосив перерву в роботі Ради.
Нагадаємо, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук 11 червня, оголосив про те, що покидає стіни Верховної ради.
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