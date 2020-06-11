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11 червня 2020, 13:02 58

Святослав Вакарчук знову іде з Верховної Ради (ОНЛАЙН)

11 червня 2020, 13:02 58
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Присутність у складі партії "Голос" Вакарчук збереже
Присутність у складі партії "Голос" Вакарчук збереже
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Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук сьогодні, 11 червня, оголосив про те, що покидає стіни Верховної ради.

Про це він повідомив на брифінгу, пише RegioNews.

Я вважаю свою місію частково виконаною. Ми привели в парламент прекрасну партію. У планах великий освітній проєкт, про який я оголошу пізніше", - сказав він.

Новим лідером фракції Вакарчук бачить нардепа Кіру Рудик.

Видання lb.ua пише, що рішення було зумовлено збігом низки факторів. Зокрема, в партії був конфлікт навколо відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вакарчук відмовився підписувати проєкт постанови за відставку міністра.

Крім того, після обрання Кіри Рудик головою партії, Вакарчук, за словами депутатів, практично повністю відсторонився від участі в парламентській і партійній діяльності.

У партії також пов'язують рішення Вакарчука з наближенням місцевих виборів.

Брифінг Святослава Вакарчука

Опубліковано Голос Четвер, 11 червня 2020 року.

партія Верховна Рада нардеп Голос Святослав Вакарчук
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