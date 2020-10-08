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08 жовтня 2020, 16:31 8

В поліції назвали попередні причини смерті кандидата в депутати на Закарпатті

08 жовтня 2020, 16:31 8
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Його 4 жовтня побив 21-річний місцевий житель
Його 4 жовтня побив 21-річний місцевий житель
Фото: flickr
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У поліції назвали попередню причину смерті кандидата в депутати Вишківської ОТГ Закарпатської області від партії "Опозиційна платформа — За життя" Павла Седляра.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає RegioNews.

За попередніми висновками медиків, причиною смерті стала гостра ішемічна хвороба серця, венозне повнокров'я судин внутрішніх органів, гостра серцево-судинна недостатність.

Правоохоронці припустили, що причина смерті може бути не пов'язаною з заподіяними йому тілесними ушкодженнями.

У ніч на 5 жовтня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в селі Велятино Хустського району одному з кандидатів у депутати Вишківської ОТГ невідомий у балаклаві заподіяв тілесні ушкодження. Поліцейські Хустського відділу поліції з'ясували, що на чоловіка напав 21-річний місцевий житель. Зловмисник завдав потерпілому удар в обличчя”, - йдеться в повідомленні.

В пресслужбі поліції додали, що за висновком експертів, отримані тілесні ушкодження кваліфікуються як легкі, і медики діагностували у потерпілого струс головного мозку та забої обличчя.

За фактом побиття слідчі Хустського відділу відкрили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України", — повідомляє пресслужба поліції Закарпаття.

Нагадаємо, на Закарпатті після жорстокого побиття помер кандидат у депутати від "ОПЗЖ", він балотувався у Вишківську ОТГ в Хустському районі.

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