У вересні нардепи отримали понад три мільйони гривень компенсації за житло

Компенсацію отримало 139 народних обранців

Компенсацію отримало 139 народних обранців

Фото з відкритих джерел

У вересні цього року 139 нардепам загалом виплатили понад 3 млн гривень компенсації за житло.

Про це УНН повідомляє із посиланням на дані апарату Верховної Ради України, передає RegioNews.

Так, у вересні 2020 року народним депутатам України дев’ятого скликання було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом у 3 053 402 грн.

Найбільшу суму компенсації за житло отримав член фракції "Слуга народу" Дмитро Припутень - 79 950 грн та по 59 800 член депутатської фракції партії "ОПЗЖ" Володимир Мороз і член фракції "Слуга народу" Павло Павліш.

Нагадаємо, НАБУ перевірить 5 колишніх нардепів через компенсацію за житло.