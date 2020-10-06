У вересні нардепи отримали понад три мільйони гривень компенсації за житло
Компенсацію отримало 139 народних обранців
Компенсацію отримало 139 народних обранців
У вересні цього року 139 нардепам загалом виплатили понад 3 млн гривень компенсації за житло.
Про це УНН повідомляє із посиланням на дані апарату Верховної Ради України, передає RegioNews.
Так, у вересні 2020 року народним депутатам України дев’ятого скликання було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом у 3 053 402 грн.
Найбільшу суму компенсації за житло отримав член фракції "Слуга народу" Дмитро Припутень - 79 950 грн та по 59 800 член депутатської фракції партії "ОПЗЖ" Володимир Мороз і член фракції "Слуга народу" Павло Павліш.
Нагадаємо, НАБУ перевірить 5 колишніх нардепів через компенсацію за житло.
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