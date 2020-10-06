21:26  06 жовтня
У центрі Івано-Франківська пролунав сильний вибух
22:22  06 жовтня
Мер Миколаєва Сєнкевич пропонує заборонити всі передвиборні зустрічі через коронавірус
18:36  06 жовтня
Від початку доби на Донбасі зафіксовано один обстріл
UA | RU
UA | RU
06 жовтня 2020, 22:45 2

У вересні нардепи отримали понад три мільйони гривень компенсації за житло

06 жовтня 2020, 22:45 2
Читайте также на русском языке
Компенсацію отримало 139 народних обранців
Компенсацію отримало 139 народних обранців
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У вересні цього року 139 нардепам загалом виплатили понад 3 млн гривень компенсації за житло.

Про це УНН повідомляє із посиланням на дані апарату Верховної Ради України, передає RegioNews.

Так, у вересні 2020 року народним депутатам України дев’ятого скликання було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом у 3 053 402 грн.

Найбільшу суму компенсації за житло отримав член фракції "Слуга народу" Дмитро Припутень - 79 950 грн та по 59 800 член депутатської фракції партії "ОПЗЖ" Володимир Мороз і член фракції "Слуга народу" Павло Павліш.

Нагадаємо, НАБУ перевірить 5 колишніх нардепів через компенсацію за житло.

нардепи компенсація гроші Верховна Рада готель квартира
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У "Слузі народу" анонсували нову редакцію закону про СБУ
06 жовтня 2020, 18:37
Закон про повернення видачі "пакунку малюка" передали на підпис Зеленському
06 жовтня 2020, 18:26
Міносвіти повернуло 70% коштів, які абітурієнти заплатили за пробне ЗНО
06 жовтня 2020, 18:09
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме президентську партію на Волині
Колони Ріната. Де і як Ахметов облаштовує горизонталь в базових регіонах своєї бізнес-імперії
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Петро Олещук
Всі блоги »