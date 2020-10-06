Закон про повернення видачі "пакунку малюка" передали на підпис Зеленському
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про повернення одноразової допомоги “пакунок малюка” при народженні дитини.
Про це повідомляється на сайті парламенту, передає RegioNews.
Так, у картці проекту закону №3006а зазначено, що 6 жовтня закон із підписом спікера парламенту було передано на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Закон визначає, що одноразову допомогу у вигляді "пакунка малюка” сім'ї зможуть отримати протягом 30-ти днів після народження дитини.
До нього входитиме набір товарів першої необхідності. "Пакунок малюка” надаватиметься безкоштовно.
Видача пакунків відновиться після того, як закон набуде чинності, для цього його опублікують в парламентській газеті "Голос України”.
Нагадаємо, 29 липня уряд ухвалив рішення, згідно з яким в Україні замість "пакунків малюка" видаватимуть гроші.
Згодом у "Слузі народу" пообіцяли повернути "Пакунок малюка". 30 вересня Рада повернула українцям "Пакунок малюка" в натуральному вигляді.