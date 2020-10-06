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06 жовтня 2020, 18:26 4

Закон про повернення видачі "пакунку малюка" передали на підпис Зеленському

06 жовтня 2020, 18:26 4
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30 вересня за нього проголосували депутати
30 вересня за нього проголосували депутати
Фото: flickr
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про повернення одноразової допомоги “пакунок малюка” при народженні дитини.

Про це повідомляється на сайті парламенту, передає RegioNews.

Так, у картці проекту закону №3006а зазначено, що 6 жовтня закон із підписом спікера парламенту було передано на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Закон визначає, що одноразову допомогу у вигляді "пакунка малюка” сім'ї зможуть отримати протягом 30-ти днів після народження дитини.

До нього входитиме набір товарів першої необхідності. "Пакунок малюка” надаватиметься безкоштовно.

Видача пакунків відновиться після того, як закон набуде чинності, для цього його опублікують в парламентській газеті "Голос України”.

Нагадаємо, 29 липня уряд ухвалив рішення, згідно з яким в Україні замість "пакунків малюка" видаватимуть гроші.

Згодом у "Слузі народу" пообіцяли повернути "Пакунок малюка". 30 вересня Рада повернула українцям "Пакунок малюка" в натуральному вигляді.

Володимир Зеленський Верховна Рада президент законопроєкт Пакунок малюка
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