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06 жовтня 2020, 21:46 2

Главу САП будуть обирати кілька місяців – Зеленський

06 жовтня 2020, 21:46 2
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За словами президента на цю посаду сотні претендентів
За словами президента на цю посаду сотні претендентів
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Конкурс на главу Спеціальної антикорупційної прокуратури триватиме кілька місяців, оскільки, як очікується, будуть сотні претендентів.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з головою Євроради Шарлем Мішелем та високим представником ЄС Жозепом Боррелем, повідомляє RegioNews з посиланням на видання "Сегодня".

Зеленський підкреслив, що для обрання голови Спеціальної антикорупційної прокуратури була організована "абсолютно незалежна" комісія і вчора відбулося її перше засідання за участю міжнародних партнерів.

Була організована комісія – абсолютно незалежна. Вчора було перше засідання, яке проводила генпрокурор, були представники наших міжнародних партнерів. І я думаю, що в найближчі місяці – тому що це великий конкурс, мені кажуть, що це може бути навіть кілька сотень людей – на цю посаду буде обраний незалежний антикорупційний прокурор", – сказав президент.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада призначила новий склад комісії з відбору САП.

Вчора, 5 жовтня, генпрокурор Ірина Венедиктова анонсувала початок відбору нового глави САП.

Володимир Зеленський конкурс САП прокурор президент
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