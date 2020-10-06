Главу САП будуть обирати кілька місяців – Зеленський

За словами президента на цю посаду сотні претендентів

За словами президента на цю посаду сотні претендентів

Конкурс на главу Спеціальної антикорупційної прокуратури триватиме кілька місяців, оскільки, як очікується, будуть сотні претендентів.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з головою Євроради Шарлем Мішелем та високим представником ЄС Жозепом Боррелем, повідомляє RegioNews з посиланням на видання "Сегодня".

Зеленський підкреслив, що для обрання голови Спеціальної антикорупційної прокуратури була організована "абсолютно незалежна" комісія і вчора відбулося її перше засідання за участю міжнародних партнерів.

Була організована комісія – абсолютно незалежна. Вчора було перше засідання, яке проводила генпрокурор, були представники наших міжнародних партнерів. І я думаю, що в найближчі місяці – тому що це великий конкурс, мені кажуть, що це може бути навіть кілька сотень людей – на цю посаду буде обраний незалежний антикорупційний прокурор", – сказав президент.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада призначила новий склад комісії з відбору САП.

Вчора, 5 жовтня, генпрокурор Ірина Венедиктова анонсувала початок відбору нового глави САП.