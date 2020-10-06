Главу САП будуть обирати кілька місяців – Зеленський
Конкурс на главу Спеціальної антикорупційної прокуратури триватиме кілька місяців, оскільки, як очікується, будуть сотні претендентів.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з головою Євроради Шарлем Мішелем та високим представником ЄС Жозепом Боррелем, повідомляє RegioNews з посиланням на видання "Сегодня".
Зеленський підкреслив, що для обрання голови Спеціальної антикорупційної прокуратури була організована "абсолютно незалежна" комісія і вчора відбулося її перше засідання за участю міжнародних партнерів.
Була організована комісія – абсолютно незалежна. Вчора було перше засідання, яке проводила генпрокурор, були представники наших міжнародних партнерів. І я думаю, що в найближчі місяці – тому що це великий конкурс, мені кажуть, що це може бути навіть кілька сотень людей – на цю посаду буде обраний незалежний антикорупційний прокурор", – сказав президент.
Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада призначила новий склад комісії з відбору САП.
Вчора, 5 жовтня, генпрокурор Ірина Венедиктова анонсувала початок відбору нового глави САП.