"Запланована подія": Абромавичус прокоментував своє звільнення

Він наголосив, що планував звільнитися сам

Він наголосив, що планував звільнитися сам

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Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує RegioNews.

Коментуючи указ президента Володимира Зеленського про свою відставку, підписаний 6 жовтня, Абромавичус зазначив:

"Це запланована подія. Я майже три місяці про це говорив. Очікував цей указ президента трохи раніше. Дуже дякую, що він був опублікований сьогодні. Зберігається спадкоємність у нашій команді, у нашій компанії", - зазначив він.

Абромавичус наголосив, що казав ще й раніше про те, що йшов на цю посаду на невеликий термін - "лише на два чи три місяці".

"Але потім почався COVID-19, і дуже негарно було завершувати кар'єру в "Укроборонпромі" під час коронавірусу", - додав він.

За його словами, зараз ситуація на підприємствах концерну "трохи стабілізувалась".

"Стало краще, ніж з початку року, тому все було заплановано, президент про все знав. Керівництво Офісу президента теж про все знало. Ми домовлялись з самого початку, що я з командою починаю реформи, а вже мої колеги будуть ці реформи продовжувати", - пояснив ексглава "Укроборонпрому".

Нагадаємо, сьогодні Зеленський звільнив Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому".