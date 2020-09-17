Верховна Рада призначила новий склад комісії з відбору САП

Проєкт постанови №4104 підтримали 239 нардепів

Проєкт постанови №4104 підтримали 239 нардепів

Верховна Рада підтримала проєкт постанови №4104 про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Відповідне рішення прийняли на засіданні Ради 17 вересня, передає RegioNews.

Так, до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП пропонують включити таких осіб:

В'ячеслава Навроцького ("Слуга народу", професор кафедри кримінального права Львівського університету внутрішніх справ);

Олену Бусол (група "За майбутнє", полковник міліції у відставці, завідувачка кафедри в Таврійському національному університеті);

Андрія Гунджала (ОПЗЖ, експрокурор ДБР, фігурант антикорупційних розслідувань);

Олексія Дрозда ("Слуга народу", начальник відділу докторантури в Національній академії внутрішніх справ);

Катерину Коваль ("За майбутнє", заступник Голови Союзу юристів України);

Богдана Романюка (група "Довіра", почесний працівник МВС України, доцент кафедри транспортного права і логістики Національного транспортного університету);

Євгенія Соболя ("Слуга народу", завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права в Центральному державному педагогічному університеті).

Відомо, що проєкт постанови підтримали народні депутати "Слуги народу", ОПЗЖ та "За майбутнє". Проти неї виступили фракції "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос".

Раніше повідомлялося, що Комітет Ради обрав новий склад комісії з відбору САП.

Нагадаємо, "Слуга народу" пропонує дозволити Венедіктовій втручатися у справи НАБУ і САП.