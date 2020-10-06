Главу САП будут избирать несколько месяцев – Зеленский
Конкурс на главу Специальной антикоррупционной прокуратуры продлится несколько месяцев, поскольку, как ожидается, будут сотни претендентов.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем и высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Сегодня".
Зеленский подчеркнул, что для избрания главы Специальной антикоррупционной прокуратуры была организована "абсолютно независимая" комиссия и вчера прошло ее первое заседание с участием международных партнеров.
Была организована комиссия – абсолютно независимая. Вчера было первое заседание, которое проводила генпрокурор, были представители наших международных партнеров. И я думаю, что в ближайшие месяцы – потому что это большой конкурс, мне говорят, что это может быть даже несколько сотен людей – на эту должность будет избран независимый антикоррупционный прокурор", – сказал президент.
Напомним, 17 сентября Верховная Рада назначила новый состав комиссии по отбору САП.
Вчера, 5 октября, генпрокурор Ирина Венедиктова анонсировала начало отбора нового главы САП.