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06 октября 2020, 21:46 2

Главу САП будут избирать несколько месяцев – Зеленский

06 октября 2020, 21:46 2
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По словам президента на эту должность сотни претендентов
По словам президента на эту должность сотни претендентов
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Конкурс на главу Специальной антикоррупционной прокуратуры продлится несколько месяцев, поскольку, как ожидается, будут сотни претендентов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем и высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Сегодня".

Зеленский подчеркнул, что для избрания главы Специальной антикоррупционной прокуратуры была организована "абсолютно независимая" комиссия и вчера прошло ее первое заседание с участием международных партнеров.

Была организована комиссия – абсолютно независимая. Вчера было первое заседание, которое проводила генпрокурор, были представители наших международных партнеров. И я думаю, что в ближайшие месяцы – потому что это большой конкурс, мне говорят, что это может быть даже несколько сотен людей – на эту должность будет избран независимый антикоррупционный прокурор", – сказал президент.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада назначила новый состав комиссии по отбору САП.

Вчера, 5 октября, генпрокурор Ирина Венедиктова анонсировала начало отбора нового главы САП.

Владимир Зеленский конкурс САП прокурор президент
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