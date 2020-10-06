Главу САП будут избирать несколько месяцев – Зеленский

По словам президента на эту должность сотни претендентов

По словам президента на эту должность сотни претендентов

Конкурс на главу Специальной антикоррупционной прокуратуры продлится несколько месяцев, поскольку, как ожидается, будут сотни претендентов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем и высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Сегодня".

Зеленский подчеркнул, что для избрания главы Специальной антикоррупционной прокуратуры была организована "абсолютно независимая" комиссия и вчера прошло ее первое заседание с участием международных партнеров.

Была организована комиссия – абсолютно независимая. Вчера было первое заседание, которое проводила генпрокурор, были представители наших международных партнеров. И я думаю, что в ближайшие месяцы – потому что это большой конкурс, мне говорят, что это может быть даже несколько сотен людей – на эту должность будет избран независимый антикоррупционный прокурор", – сказал президент.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада назначила новый состав комиссии по отбору САП.

Вчера, 5 октября, генпрокурор Ирина Венедиктова анонсировала начало отбора нового главы САП.