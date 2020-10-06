Дострокові вибори президента підтримують 38,4% українців, Ради - 43%

Кількість виборців, які хочуть дострокових виборів, збільшується

Кількість виборців, які хочуть дострокових виборів, збільшується

Фото: flickr

Про це свідчать результати дослідження Центру соціального моніторингу, передає RegioNews.

Скоріше не підтримують дострокові вибори 22,4%, безумовно не підтримують - 27,5% і не змогли відповісти 11,7% опитаних.

При цьому у грудні 2019 року лише 16,8% підтримували дострокові вибори президента. У червні 2020 року цей показник становив 26,9%, у липні - 37,0%, у серпні - 35,7%.

При цьому у вересні 43% респондентів вважали за необхідне провести дострокові вибори до Верховної Ради (безумовно так - 18,9%, скоріше так — 24,1%).

Скоріше не підтримують дострокові вибори до парламенту - 21,9%, безумовно ні - 23,7% і не змогли відповісти 11,4% опитаних.

У грудні 2019 року за дострокове проведення виборів до парламенту висловлювалося 27,7% респондентів, у червні 2020 року - 31,1%, у липні - 36,6%, у серпні — 40,9%.

Нагадаємо, більшість українців не довіряють президенту Зеленському, баланс довіри-недовіри Зеленському у вересні склав -18,8%.