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06 октября 2020, 18:54 1

Дело Шеремета: суд отклонил апелляцию защиты на продление ареста Антоненко

06 октября 2020, 18:54 1
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Фото: Цензор.нет
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Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу на меру пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко (Риффмастеру) по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Цензор.НЕТ и Pavlovsky News.

Спасибо всем, кто пришел. Беспредел МВД продолжается. Вы все видите, слышите, ничего мы не выдумываем. Мантра та же самая, что с 12 декабря 2019 года. Без изменений. Что поделать - будем бороться. Вместе - сила, вместе до конца", - отметил Антоненко после заседания.

Также сообщается, что после решения суда оставить под стражей Антоненко, его соратники устроили под зданием суда потасовки.

Не обошлось без крови: после решения суда оставить под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Шеремета -...

Опубліковано Pavlovsky News Вівторок, 6 жовтня 2020 р.

Когда решение коллегии судей было оглашено, активисты сначала громко кричали "Риффмастер", а уже на улице пытались препятствовать его этапированию в СИЗО. Между присутствующими и полицией произошли потасовки, которые привели к кровавым ранениям.

Не довольный решением активисты блокируют выезд машины с Антоненко из под Апелляционного суда. Подпишись - https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjBFfYHcsecJQ

Опубліковано Pavlovsky News Вівторок, 6 жовтня 2020 р.

Напомним, Европейский суд по правам человека получил заявление от Антоненко.

4 сентября суд выбрал присяжных по делу об убийстве Шеремета. 28 сентября суд присяжных начал рассмотрение дела Шеремета, пятеро присяжных приняли присягу.

28 сентября прокурор объявил обвинительный акт по делу Шеремета, подозреваемые заявили, что не признают свою вину.

5 октября суд возобновил расследование фальсификации доказательств по делу Шеремета

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