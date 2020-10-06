Поліція розповіла подробиці вбивства з пожежею у київській багатоповерхівці

За вбивство власної дитини батьку загрожує довічне позбавлення волі

За вбивство власної дитини батьку загрожує довічне позбавлення волі

Фото: Нацполіція

У Подільському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у вбивстві власної шестирічної дитини. Чоловік ножем завдав декілька поранень сину, після чого підпалив ліжко. Тіло хлопчика направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Києва.

Відомо, що коли рятувальники зрізали двері та зайшли у квартиру, то негайно загасили вогонь. Далі під час огляду приміщення в одній із кімнат поліцейські виявили обгоріле тіло малолітньої дитини зі слідами насильницької смерті.

Зловмисник спричинив кілька ножових поранень, а далі підпалив ліжко, на якому хлопчик лежав", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він - місцевий мешканець, 1984 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

У рамках досудового розслідування будуть встановлені усі обставини події, а після отримання висновків експертів можлива додаткова правова кваліфікація.

Раніше повідомлялось, що у Києві під час пожежі загинула дитина, за можливий підпал квартири затриманий батько.